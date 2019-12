Terribile schianto nella notte: ragazzo di 28 anni sta lottando per la vita

Sta lottando per la vita in ospedale il ragazzo di 28 anni vittima del terribile incidente di martedì notte, in cui è rimasto coinvolto anche un 38enne, pure lui grave in ospedale ma non in pericolo di vita. E' successo poco prima di mezzanotte e mezza, sulla Strada Provinciale 236 tra Montichiari e Castenedolo, quasi al confine con la Fascia d'Oro.

Per cause in corso di accertamento le vetture dei due giovani si sono tamponate con violenza, scatenando così una folle carambola in cui ad avere la peggio è stato il 28enne: le sue condizioni sono parse subito critiche, rianimato a lungo sul posto e poi trasferito al Civile in elicottero, in codice rosso.

La corsa contro il tempo dei soccorritori

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a dare l'allarme, dopo aver assistito a distanza alla scena. La centrale operativa ha inviato anche due ambulanze oltre all'automedica, i Vigili del Fuoco che sono intervenuti per liberare i feriti dalle lamiere, la Polizia Stradale cui sono stati affidati i rilievi del caso.

Come detto, sono gravissime le condizioni del 28enne, ricoverato in Rianimazione e non ancora fuori pericolo. E' ricoverato alla Poliambulanza invece, trasferito in ospedale in codice giallo, il 38enne che era a bordo della seconda auto. Al momento non sono chiare nemmeno le eventuali responsabilità di possa aver provocato l'incidente.