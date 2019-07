Travolge un uomo con l'auto e fugge, lo arrestano davanti alla televisione

La sua fuga è durata davvero poche ore: è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Polizia Locale di Montichiari. In manette il pirata della strada che lunedì sera aveva travolto un 70enne che abita in paese, e ancora ricoverato in ospedale (ma non è in pericolo di vita): si tratta di un 39enne di origini rumene, rintracciato dagli agenti direttamente a casa.

Stava guardando la televisione, tutt'altro che impensierito da quanto aveva fatto. Nella pratica, a bordo di una vecchia Fiat Duna, il 39enne aveva investito e travolto l'anziano che passeggiava in Via Mazzoldi. Con le ruote gli aveva addirittura schiacciato il braccio.

Prima lo travolge, poi scappa

Nonostante fosse a terra, lui non si è fermato: ha tirato dritto, ha fatto perdere le sue tracce. Sono bastate poche ore però per risalire al pirata. Anche grazie alle telecamere di videosorveglianza cittadina. Il 39enne è stato dunque rintracciato nella sua abitazione.

E' stato arrestato, accusato di omissione di soccorso e lesioni personali colpose. Il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare dei domiciliari. Anche la sua patente è stata inevitabilmente ritirata.