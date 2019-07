Travolto da un'auto pirata, lo trovano a terra in un bagno di sangue

Investito da un'auto mentre camminava lungo la centralissima via Mazzoldi: lo hanno trovato riverso a terra, in un bagno di sangue. Dell'automobilista invece nessuna traccia: è fuggito dopo aver travolto il pedone, un 70enne, senza fermarsi per controllare le sue condizioni e chiamare i soccorsi.

L'incidente è avvenuto lunedì pomeriggio a Montichiari ed è caccia all'uomo che era al volante dell'utilitaria. Nonostante la presenza delle telecamere, la Polizia Locale, che indaga sull'accaduto, avrebbe pochi elementi a disposizione: stando ai primi riscontri, l'automobilista si sarebbe spostato verso il Lago di Garda.

Le condizioni dell'anziano

Il 70enne investito avrebbe rimediato seri traumi e fratture, soprattutto agli arti superiori: un braccio sarebbe finito proprio sotto alle ruote dell'utilitaria. È stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Desenzano e ricoverato per le cure del caso.