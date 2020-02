Investe una donna e scappa, rintracciato grazie alle telecamere intelligenti

Ha investito una donna mentre questa stava attraversando sulle strisce pedonali, poi come se nella fosse se n'è tornato al suo paese, pensando di averla fatta franca. Un cittadino di Sirmione è stato raggiunto e fermato a breve distanza dall'investimento di una 66enne avvenuto a Montichiari.

Attorno alle 17 l'uomo, un operaio di Sirmione, a bordo del suo suv stava transitando in via Mantova a Montichiari quando ha investito e scaraventato a terra una 66enne che stava camminando sulle strisce pedonali. Anziché fermarsi e prestare soccorso, l'uomo ha proseguito la sua marcia, dileguandosi velocemente. Nel frattempo la donna è stata raggiunta dai soccorsi e portata in ospedale per le ferite alla testa riportate nello scontro.

Il suv sul quale viaggiava l'investitore è stato immortalato dalle telecamere intelligenti che leggono le targhe dei veicoli. Una volta risaliti all'identità del conducente, gli agenti della Polizia locale di Montichiari hanno lanciato l'allarme. Poco dopo, l'uomo alla guida è stato raggiunto a Sirmione: oltre al ritiro della patente, all'operaio è stato sequestrato il mezzo.