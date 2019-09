Si ribalta camion carico di latte: strada chiusa per ore, traffico nel caos

Ore di lavoro e l'intervento di una gru. Un'operazione lunga e complessa, quella per rimuovere un autoarticolato da via San Bernardino a Montichiari. Inevitabilmente la strada è stata chiusa, per ore.

Il boato e lo schianto

Tutto è accaduto mercoledì mattina a Montichiari: il mezzo pesante, che proveniva dalla località Sant'Antonio, ha sbandato improvvisamente per poi ribaltarsi e finire la sua corsa in un campo adiacente.

Fortunatamente l'impatto non ha provocato la rottura della cisterna, colma di latte. Nessuna conseguenza anche per il conducente: un uomo di 46 anni uscito illeso dalla cabina di guida.

Strada chiusa

I disagi maggiori sono stati per quanti dovevano transitare nella zona: prima per effettuare i rilievi, poi per rimuovere il mezzo pesante, la strada è stata chiusa al traffico. Per spostare l'autoarticolato è intervenuta una ditta specializzata: solo con l'ausilio di una gru si è riusciti a togliere il camion dalla strada e, nel pomeriggio, la situazione è tornata alla normalità.