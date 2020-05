Paura in tangenziale: auto in fiamme, il conducente scende appena in tempo

Il fumo dal cofano e poi le fiamme. Per fortuna, la persona al volante si è accorta in tempo di quanto stava accadendo ed è riuscita ad accostare sulla corsia d'emergenza, mettendosi in salvo prima che l’auto venisse completamente avvolta dal rogo.

Lunghi istanti di paura si sono vissuti lunedì mattina lungo il raccordo autostradale che, dalla tangenziale Sud di Brescia, porta a Montichiari. La densa colonna di fumo nero che si è levata dall’auto è stata notata a chilometri di distanza.

Per fortuna l’automobilista è uscito sano e salvo dall’abitacolo e il fumo non ha invaso la carreggiata limitando la visibilità degli altri veicoli in transito. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, arrivati sul posto insieme alla Polizia Stradale e al personale di Autostrade per il rispristino del manto stradale.