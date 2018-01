Inferno sulla Provinciale: camion travolge 4 auto, un morto e 6 feriti

La folle carambola di martedì pomeriggio alla Fascia d'Oro tra Castenedolo e Montichiari alla fine è costata la vita alla 42enne Susanna Tinelli, originaria di Medole: oltre a lei si contano altri 6 feriti, e quattro vetture (oltre a un camion) andate completamente distrutte. Lo schianto poco più tardi delle 15.30: sulla dinamica dell'accaduto indaga la Polizia Stradale.

Sembra che l'uomo alla guida del Tir abbia improvvisamente perso il controllo del mezzo, sbandando verso la corsia opposta. In circa un centinaio di metri ha colpito consecutivamente una dopo l'altra le quattro automobili che viaggiavano nell'altra carreggiata, in ordine una Suzuki, una Renault, la Fiat Bravo guidata dalla donna poi morta sul colpo, una Volkswagen Polo.

Come detto, sono sei i feriti: uno di questi, un uomo di 48 anni, è in gravi condizioni, trasportato al Civile in elicottero, in codice rosso, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri sono ricoverati o al Civile o alla Poliambulanza: un ragazzo di 31 anni, un 44enne, una donna di 48 e un uomo di 58.