Terribile frontale, auto contro un Tir: fratture multiple a braccia e gambe

E' ancora ricoverata in gravi condizioni la ragazza di 21 anni di Montichiari protagonista suo malgrado del bruttissimo incidente frontale di martedì mattina (erano circa le 9) lungo la Strada Provinciale 668, in direzione Ghedi. Pare che la giovane stesse andando al lavoro quando ha improvvisamente perso il controllo della sua Volkwsagen Golf, finendo per schiantarsi contro un Tir.

Il camion proveniva dalle acciaierie di Calvisano, in direzione Montichiari: l'uomo alla guida, un camionista di 49 anni, avrebbe fatto il possibile per evitare il frontale, frenando e sterzando verso destra fino a toccare il guard-rail. Ma non c'è stato niente da fare per evitare l'impatto.

Uno schianto violentissimo: la Golf è andata completamente distrutta, la ragazza è rimasta intrappolata nell'abitacolo, incastrata tra le lamiere. Per liberarla si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. La 21enne è stata poi trasferita d'urgenza in ospedale, alla Poliambulanza, da un'autolettiga della Croce Bianca.