Furgone si schianta contro una bisarca: un ferito e traffico paralizzato

Spaventoso incidente giovedì mattina lungo la strada Provinciale 37, nel tratto tra Castenedolo e Montichiari. Coinvolti nello schianto un furgone, guidato da un 54enne di Calcinato, e un camion adibito al trasporto di auto.

Tutto è accaduto introno alle 9.30: per cause ancora da chiarire il furgone, un Peugeot Ranch, ha tamponato il mezzo pesante. Un impatto piuttosto violento, che ha distrutto la parte anteriore del van. Le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori: fortunatamente al momento dello schianto il camion non trasportava alcun veicolo e l'automobilista non è in gravi condizioni.

Negli istanti successivi all'incidente si è però temuto il peggio: sul posto sono arrivate, a sirene spiegate, un'ambulanza e un'auto medica. Dopo le prime valutazioni in loco, l'automobilista è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Poliambulanza. Per lui seri trami: la prognosi è di 60 giorni. Illeso il camionista che, come vuole la prassi, è stato sottoposto all'alcol test.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del manto stradale - con i Vigili del Fuoco impegnati a rimuovere il carburante e il mezzo pesante - si sono formate code chilometriche.