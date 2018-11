Terribile schianto camion-auto: due feriti in gravi condizioni

Gravissimo incidente stradale giovedì mattina a Montichiari. Verso le 6.40, una Volkswagen Golf rossa e un'autobotte si sono scontrate frontamente lungo la Provinciale 236. Per permettere i soccorsi, la strada è stata chiusa al traffico in direzione Brescia (chiuso anche lo svincolo di Montichiari).

Ancora frammentarie le informazioni trapelate. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una giovane di 33 anni, un 57enne (il camionista) e una donna di cui non si conosce l'età. Due di loro sono rimasti feriti in modo grave: dovrebbero essere le due donne a bordo dell'auto, ridotta a un cumulo di lamiere a seguito dell'impatto.



Sul posto sono stati inviati tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso decollato dall'ospedale Civile. Per soccorrere i feriti è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Gli agenti della Stradale stanno indagando sulla dinamica dell'incidente.