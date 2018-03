Si schianta con la Vespa contro un albero: morto 73enne di Ome

Ha improvvisamente perso il controllo della sua Vespa, finendo per schiantarsi contro un albero. Un impatto violentissimo, poi la fatale caduta sull'asfalto. È morto così Daniele Belleri, 73enne di Ome. L'incidente mercoledì notte, lungo la Strada Provinciale 47, in territorio di Monticelli Brusati e in direzione di Camignone di Passirano.

Lo schianto poco prima dell'1: a dare l'allarme a quanto pare un automobilista di passaggio. La centrale operativa dell'Areu ha inviato sul posto ambulanza e automedica: purtroppo non c'è stato niente da fare.

Sulla dinamica indaga la Polizia Stradale di Iseo: l'anziano vespista avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un malore, sbandando sulla destra per poi finire la sua corsa contro un albero. Sbalzato dalla sella, avrebbe sbattuto la testa sull'asfalto.