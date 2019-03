Auto invade la corsia opposta, poi il frontale terrificante: ragazzo gravissimo

Spaventoso frontale tra due auto a Monno, attorno alle 17 di mercoledì pomeriggio. Per cause ancora in corso d'accertamento, uno dei due veicoli coinvolti - il Suzuki Vitara di un 45enne e il Suzuki Jimmy di un 19enne - ha invaso la corsia opposta mentre viaggiava lungo Statale 42, nei pressi della casa cantoniera Anas in località Iscla.

L'impatto è stato devastante: entrambe le auto sono andate distrutte e il Jimmy si è persino ribalto. E' stato proprio il ragazzo (residente a Malonno) ad avere la peggio: soccorso dell'eliambulanza, è stato portato al Civile di Brescia con gravissime lesioni, pare ad arti inferiori e bacino.



In gravi condizioni anche il 45enne di casa a Temù: le sue condizioni non sembrano destare eccessiva preoccupazione, seppure anche per lui sia stato necessario il trasporto con l'elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.