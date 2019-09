Furgone si ribalta nel fosso: ragazzo soccorso dagli altri automobilisti

Un furgone ribaltato nel fosso: è quanto si sono trovati davanti agli occhi gli automobilisti che lunedì mattina, verso le 11, percorrevano la Provinciale 39, tra Moniga e Manerba. Sono stati proprio i conducenti delle auto di passaggio a soccorrere l’uomo al volante del mezzo, aiutandolo ad uscire dall’abitacolo.

Tanta, tantissima paura, ma per fortuna nulla di grave per l’uomo che era alla guida del furgone Iveco: non c’è stato nemmeno bisogno di chiamare l’ambulanza, se l’è cavata con qualche graffio. Pochi dubbi anche sulla dinamica: il 30enne avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del veicolo mentre percorreva la Provinciale, che in quel tratto prende il nome di via San Martino. Poi lo schianto nel fossato.