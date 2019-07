Schianto all'incrocio: sbalzato dallo scooter, finisce in ospedale

Incidente stradale giovedì mattina a Molinetto di Mazzano, in Via Brescia poco dopo le 11: forse a causa di una mancata precedenza, ma gli accertamenti sono in corso, uno scooterone si è schiantato con una Volkswagen Polo, proprio di fronte alla pasticceria La Casa di Alice, all'edicola e alla gastronomia.

Niente di grave, per fortuna: ad avere la peggio il 62enne in sella allo scooter, che è stato trasferito in codice verde al Città di Brescia, accompagnato in ospedale da un'ambulanza del Cosp di Mazzano. Illeso invece il conducente della Polo, un ragazzo di circa 20 anni.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della locale stazione, che hanno raccolto le testimonianze di chi ha assistito la scena. Anche la gestione della viabilità è stata affidata ai militari: la strada non è stata chiusa, ma inevitabili i rallentamenti, e per più di un'ora.