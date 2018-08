Frontale tra un furgone e uno scooter, muore ragazzo di 20 anni

LAGO DI GARDA. Ennesimo grave incidente stradale, in quest’estate di sangue sull'asfalto. Nella mattinata di ieri, giovedì 2 agosto, un furgone e uno scooter si sono scontrati frontalmente lungo la Gardesana per cause ancora da accertare.

Il violento impatto è avvenuto intorno alle 7.40, appena fuori dall'abitato di Garda in direzione Torri del Benaco. Sul luogo dell'incidente sono intervenute un'automedica e un'ambulanza del 118, oltre alla polizia stradale.

Inutili, purtroppo, si sono rivelati i tentativi di soccorrere il conducente dello scooter, deceduto sul posto. A perdere la vita è stato Mirco Peroni, un ragazzo di soli 20 anni residente a Torri del Benaco. Il giovane operaio era stato assunto a gennaio e si stava recando al lavoro.



Fonte: Veronasera.it