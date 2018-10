Terribile frontale sotto la pioggia: tre feriti, gravissima una donna

Terribile incidente stradale lunedì sera, attorno alle 19.45, sulla Provinciale 64 a Milzano. Stando a una prima ricostruzione, una coppia di anziani - lui di 74 anni, lei di 75 - viaggiava a bordo di una Lancia Musa in direzione di Milzano, provenendo da Alfianello. All'altezza di via Mameli, l'auto ha iniziato a svoltare a sinistra, ma, proprio in quell'istante, stava sopraggiunge in direzione opposta una Volkswagen Polo guidata da un 23enne di Gottolengo.



Sull'asfalto reso viscido dalla pioggia battente, l'impatto frontale è stato terrificante: i due veicoli hanno strisciato sull'asfalto per oltre 20 metri, coinvolgente anche una terza vettura (una Volkswagen Golf) con a bordo due amici 40enni.

Ad avere la peggio è stata la donna di 75 anni. Intubata e stabilizzata sul posto, è stata portata d'urgenza al Civile di Brescia a bordo dell'elisoccorso. Grave anche il marito, trasportato in ambulanza all'ospedale di Cremona, mentre il giovane al volante della Polo è stato ricoverato a Manerbio: per lui serie lesioni, ma non è in percolo di vita. Oltre al soccorso medico, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Stradale.