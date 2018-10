Ghedi: incidente nella notte, muore il 34enne Mihai Mariuteu

E' Mihai Mariuteu una delle due vittime del tragico schianto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì a Ghedi. C'era proprio lui al volante della Mercedes che ha finito per ribaltarsi nel canale che scorre lungo la Provinciale 668.

Rumeno, 34 anni, abitava a Manerbio. Per lui, come per la donna che viaggiava sul sedile del passeggero, non c'è stato nulla da fare. Le generalità della passeggera sono tutt'ora sconosciute: con sé non aveva alcun documento.

La Polizia Stradale di Brescia, che si è occupata dei rilievi dell'incidente, lancia un appello, invitando chiunque conoscesse il 34enne deceduto nello schianto, e sia in possesso di informazioni utili per risalire all'identità della donna, a presentarsi o a chiamare il comando.



Sulla pagina Facebook di Mariuteu, intanto, si moltiplicano i messaggi di cordoglio: "So che non importa quello che dico, non puoi più tornare indietro, che Dio ti dia la tranquillità di cui avevi tanto bisogno - scrive Ana Maria -. Resterai per me sempre un fratello maggiore, nel pensiero e nel cuore come sai che è sempre stato! Grazie per tutto caro uomo! Non ti dimenticherò mai! So che dal cielo mi stai guardando come hai sempre fatto mentre eri a casa!"

Tutto è accaduto poco dopo l'una di notte: sul posto sono intervenute tre ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco, ma per i feriti non c'era più nulla da fare. Ancora da accertare la dinamica di quanto successo, ma pare che il 34enne abbia perso il controllo del veicolo a seguito di un sorpasso, finendo poi per ribaltarsi nel canale.