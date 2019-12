Travolge e uccide madre e figlio: per lui uno sconto di pena in appello

Uno sconto di pena per Michelangiolo Dusi, il 47enne di Brescia che il 15 agosto del 2017 travolse e uccise, in sella alla sua moto, Annina Breggia e Mauro Rossi, madre e figlio di 93 e 66 anni che in quel momento stavano attraversando la strada, in Via Lamarmora. Dusi li travolse scaraventandoli a terra, entrambi morirono poco dopo l'incidente: anche l'investitore rimase gravemente ferito, sbalzato per decine di metri sull'asfalto.

La Corte d'appello ha dunque deciso di ridurre da 8 a 6 anni la condanna per il duplice omicidio stradale: Dusi da allora è sempre rimasto agli arresti domiciliari, dove continua a scontare la sua pena, nel frattempo però ha pure perso il lavoro (licenziato dalla Provincia di Brescia, per cui lavorava).

Gli accertamenti tossicologici, a seguito del tragico incidente, confermarono che quel giorno Dusi aveva nel sangue sia tracce di alcol che di marijuana. Stava tornando a casa dopo un pranzo con gli amici. Sono bastati pochi attimi di distrazione, per scatenare un piccolo inferno in terra.