Tornavano a casa dopo una serata insieme: la vita spezzata di una giovane coppia

Mihai e Claudia avevano da poco deciso di abitare insieme, di condividere gioie e dolori, di cominciare una vita insieme: il destino beffardo se li è portati via in una buia notte d'autunno. Sono morti entrambi sul colpo, nel terribile incidente stradale di mercoledì notte, poco dopo le 1 sulla Provinciale 668 in territorio di Montichiari: viaggiavano in direzione Ghedi, stavano tornando a casa a Manerbio.

Per loro non c'è stato niente da fare: un solo testimone ha assistito attonito alla scena, ha visto la Mercedes Classe C che stava sorpassando finire improvvisamente fuori strada, ribaltarsi sul fosso e rimanere a mollo in oltre un metro e mezzo d'acqua. Nonostante tutti gli airbag siano scoppiati, Claudia e Mihai sono morti sul colpo.

Meno di 65 anni in due, davanti a loro ancora una vita intera. Mihai Mariutei aveva 34 anni, operaio in un'azienda di Breda Libera, frazione di Verolanuova: era lui alla guida dell'auto, non si esclude che abbia perso il controllo del mezzo per la forte velocità, ma nemmeno che si sia accasciato al volante a causa di un malore improvviso. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe disporne l'autopsia.