Schianto in bici tra due fratellini: il più piccolo è grave al Civile

Una mattinata di svago e vacanza ha rischiato di trasformarsi in tragedia per due fratellini di 11 e 14 anni: si sono scontrati mentre, in sella alle rispettive bici, percorrevano la pista ciclabile che scorre accanto a via Alcide De Gasperi a Mazzano. A far luce sull'accaduto sarà la Polizia stradale di Salò, che è intervenuta per i rilievi.

Il più piccolo dei due è stato sbalzato dalla sella ed è rovinosamente caduto sull’asfalto, riportando gravi traumi. Tutto è successo poco dopo le 11 di venerdì mattina: sul posto è sopraggiunta in pochi minuti un’ambulanza del Cosp di Mazzano. Dopo le prime cure, il ragazzino è stato trasferito d’urgenza al Civile di Brescia. Le sue condizioni, stando alle prime informazioni trapelate, sarebbero critiche. Illeso il fratello maggiore.