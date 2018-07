Schianto frontale in tangenziale: due feriti e traffico in tilt

Due persone ferite e traffico in tilt. È il primo bilancio del pauroso incidente avvenuto lunedì mattina lungo la tangenziale Sud di Brescia. Stando a una primissima ricostruzione, per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale, un'auto e un furgone si sarebbero scontrati frontalmente.

Tutto è accaduto poco prima della 10 tra le uscite di Mazzano e Calcinato: sul posto sono state inviate due ambulanze, un'auto medica e una squadra dei Vigili del Fuoco. Sarebbero due le persone ferite: dopo le prime cure prestate dai volontari del soccorso di Calcinato e Nuvolento, sono state trasportate in ospedale. Per loro pare nulla di grave.

Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico: segnalate code e rallentamenti in entrambi in sensi di marcia.