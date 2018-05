Auto si schianta contro un camion: tangenziale chiusa e traffico nel caos

Mattinata infernale lungo la Tangenziale Sud, a causa di un incidente che ha coinvolto un'auto e un camion adibito al trasporto di bobine di ferro. Dopo l'impatto frontale, il mezzo pesante è finito di traverso: per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli la Tangenziale è quindi stata chiusa al traffico. Lunghe code si sono formate sia in direzione della città, che del lago di Garda.

Tutto è accaduto poco prima delle 10 tra Mazzano e Calcinato. Stando a una prima ricostruzione, una Opel Mokka che viaggiava in direzione di Desenzano avrebbe attraversato l'opposta corsia, poi l'impatto contro il mezzo pesante. Ancora da chiarire la causa all'origine dell'improvvisa sbandata. Un malore, una distrazione, un colpo di sonno della donna al volante: sono tutte le ipotesi al vaglio della Polizia Locale di Mazzano che si è occupata dei rilievi.

Ad avere la peggio la 56enne che guidava il Suv: dopo i primi soccorsi prestati sul posto, è stata trasferita alla Poliambulanza. Per lei pare comunque nulla di grave, come suggerisce il ricovero avvenuto in codice giallo.