Sorpassa per evitare la coda, ma si scontra con un'auto: grave un centauro

Una tra le dinamiche più frequenti per gli incidenti in motocicletta: una lunga fila di veicoli fermi, o molto lenti, e un centauro che più o meno velocemente li sorpassa sulla sinistra, fino a schiantarsi contro un'auto che svolta. È successo ancora, e il motociclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Civile.

L'incidente è avvenuto nella mattina di ieri lungo via Valtenesi a Mazzano. A bordo di una motocicletta viaggiava un 44enne residente in paese. Lo scontro è avvenuto con una Lancia Y guidata da una donna di 52 anni di Bedizzole. Il centauro quando ha visto l'auto svoltare a sinistra ha cercato di evitarla, ma senza riuscirci.

Nell'impatto con l'utilitaria l'uomo ha perso il casco, ed è quindi caduto sull'asfalto battendo violentemente il capo, perdendo fin da subito molto sangue. Prelevato da un'ambulanza, è stato trasportato velocemente in ospedale. Il 44enne non avrebbe mai perso i sensi. Solo un grosso spavento invece per la donna alla guida della Y. Dopo l'urto con la moto, l'auto della 52enne è finita fuori strada, incastrandosi nel vialetto della pista ciclabile.