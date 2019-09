Investita mentre attraversa la tangenziale di notte: morta ragazza di 22 anni

Tragedia a Mazzano attorno alle 21.30 di mercoledì. Una ragazza di 22 anni è deceduta dopo essere stata investita da uno o più veicoli (pare un'auto e un furgoncino), mentre attraversava a piedi la tangenziale SS45bis all'altezza dell'Italcementi.

Al momento non si conoscono le generalità della vittima, ma - dalle prime informazioni trapelate - pare che la giovane stesse fuggendo dopo aver rapinato una persona all'interno del vicino distributore Esso.

Per i soccorsi, sul posto sono intervenute un'auto medica e un'ambulanza del Cosp di Mazzano, ma per la 22enne non c'era già più nulla da fare. Sul caso indagano gli uomini della Polizia Stradale di Iseo.