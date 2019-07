Schianto tra auto sulla Statale: 5 feriti e traffico nel caos

Traffico completamente in tilt sulla Gardesana, in direzione del lago, per un incidente avvenuto all’altezza di Mazzano. Lo schianto, avvenuto poco prima delle 10.30 di sabato mattina, ha coinvolto 3 auto e 12 persone: per 5 di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni.

Stando ad una prima ricostruzione, effettuata dalla Polizia Stradale che si è occupata dei rilievi, si sarebbe trattato di un tamponamento a catena. Per consentire i soccorsi è stato istituito il senso unico alternato e si sono formate lunghe code in direzione del Benaco.