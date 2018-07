Spaventoso schianto all’incrocio, auto si ribalta: ragazza estratta dalle lamiere

Grave incidente nel primo pomeriggio di venerdì a Mazzano: per cause ancora da accertare, una Kia Picanto e una Mitsubishi Colt si sono scontrate all’incrocio tra viale Valtenesi e via Bianchini.

Un impatto violento, a seguito del quale la Picanto, che proveniva da una via laterale, si è ribaltata finendo la sua corsa a ridosso del muro di un’abitazione.

L’allarme è scattato poco dopo le 13: sul posto i vigili del fuoco e un’ambulanza in codice rosso. La giovane al volante della Picanto è stata estratta dalle lamiere dell’utilitaria e poi affidata alle cure dei sanitari del 118. Pare non abbia mai perso conoscenza: avrebbe riportato seri traumi al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stata ricoverata alla Poliambulanza.

La dinamica è al vaglio della polizia locale di Mazzano, che sta raccogliendo le testimonianze di alcuni automobilisti che hanno assistito allo schianto.