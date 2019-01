Maxi incidente sulla tangenziale: 6 feriti, paura per una bimba di 2 anni

Tanta paura, 6 feriti, e pesanti disagi per il traffico. È il bilancio della maxi carambola avvenuta mercoledì pomeriggio lungo la 45bis, in territorio di Mazzano. A destare maggiore preoccupazione le condizioni di una bimba di due anni che viaggiava a bordo di uno dei veicoli coinvolti.

Tutto è accaduto poco dopo le 16, all'altezza dello svincolo per l'Italcementi. Temendo il peggio, sul posto sono accorse due ambulanze in codice rosso e un'auto medica. Per fortuna l'allarme è rientrato con l'arrivo dei sanitari: tutte le persone coinvolte, compresa la bimba, avrebbero rimediato lievi ferite.

Pesanti invece le ripercussioni sulla viabilità: durante le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni di marcia.