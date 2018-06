Provoca un incidente, scappa e si schianta contro un albero: è gravissimo

Provoca un piccolo incidente e scappa, si schianta contro un albero e ora è gravissimo in ospedale: questo in estrema sintesi quanto è successo lunedì sera a Mazzano, tra il centro del paese e le campagne di Molinetto. Il protagonista della vicenda è un marocchino di 33 anni alla guida di un'Alfa 147: il giovane attualmente è ricoverato in gravissime condizioni, ancora in pericolo di vita, alla Poliambulanza di Brescia.

La cronaca dell'accaduto. Poco più tardi delle 21 si sarebbe verificato il primo (lieve) incidente: uno scontro senza gravi conseguenze in Via Colombo, dove il 33enne avrebbe “toccato” l'automobile di una donna. Si è fermato e le ha detto di seguirlo, che avrebbero messo a posto la cosa in una zona più tranquilla.

Non appena salito in macchina, è scappato a tutto gas: una folle corsa tra passanti da schivare e sorpassi azzardati, anche in mezzo al paese a tutta velocità per cercare di far perdere le sue tracce. La sua fuga però si è conclusa contro un albero, nelle campagne di Via Bazzarda.

Un impatto violentissimo: l'auto è andata completamente distrutta, l'uomo alla guida è rimasto incastrato tra le lamiere, privo di conoscenza. E' stato liberato a fatica dai Vigili del Fuoco, con la massima cautela, poi soccorso in loco dall'automedica e trasferito d'urgenza in Poliambulanza dai volontari di Mazzano.