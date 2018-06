Schianto in moto mentre va a vedere il Gp del Mugello: muore padre di famiglia

Da Ospitaletto al Mugello in sella alla sua Honda 750, per vedere i campioni della MotoGp: una gita programmata e attesa da tempo e un sogno che si è infranto a pochi metri dall'arrivo a destinazione, contro il basamento di un cancello. Uno schianto terribile, che non ha lasciato scampo al centauro alla guida: Mauro Grossi, 48 anni di Ospitaletto è morto sul colpo. Gravissimo l'uomo che era in sella con lui: Stefano Scolari, 37 anni di Castegnato.

Il tragico incidente attorno alle 14.30 di sabato, proprio nei pressi dell'autodromo dove si sono svolte le prove del motomondiale in programma oggi, domenica 3 giugno. Mauro e Stefano erano praticamente arrivati: pochi metri li separavano dall'ingresso dei parcheggi della struttura. Per cause ancora da chiarire, il 48enne ha perso il controllo della moto che è andata dritta in curva, finendo contro il basamento di una delle colonne del cancello.

Nessuna frenata e nessun altro veicolo coinvolto, stando ai rilievi della Stradale. Rimane ancora senza una spiegazione l'improvvisa perdita di controllo della due ruote. Poi l'impatto terribile, che non ha lasciato scampo al 48enne. Immediata la chiamata al 112, inoltrata dagli amici, ma per Mauro, non c'era ormai più nulla da fare.

Molto critiche le condizioni di Stefano Scolari: è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Careggi, in provincia di Firenze. La notizia del drammatico incidente si è diffusa velocemente a Ospitaletto, dove il 48enne, tecnico di impianti idraulici, viveva con la famiglia. Lascia la moglie e due figli: il più grande ha sei anni, la più piccola nemmeno 6 mesi.