Terribile schianto in scooter: travolto e ucciso da un'utilitaria

Ancora sangue sulle strade bresciane: a perdere la vita in una paurosa carambola è il 51enne Maurizio Gozzini di Palazzolo sull'Oglio. Lo schianto martedì pomeriggio poco prima delle 17.30, lungo la Sp469 in territorio di Pontoglio: Gozzini era a bordo del suo scooterone Honda quando ha tamponato un Suv che aveva di fronte, finendo per ribaltarsi nella corsia opposta di marcia proprio quando stava sopraggiungendo un'altra auto.

Impatto inevitabile, e purtroppo fatale: Gozzini non è morto sul colpo, è stato rianimato a lungo, intubato e stabilizzato e poi caricato sull'elicottero per il trasporto d'urgenza in ospedale. Una corsa contro il tempo, che non è bastata: il 51enne bresciano è morto durante il trasferimento. Il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

Sulla dinamica dell'accaduto indaga la Polizia Stradale. Una brusca frenata, all'ultimo secondo, non gli ha permesso di evitare la Nissan che aveva di fronte: centrata in pieno, tamponata, lo scooter che si impenna in avanti e Gozzini che viene scaraventato sull'asfalto, nella corsia opposta di marcia.