Schianto in moto al ritorno dal lago, ragazzo muore sotto gli occhi dell'amico

Drammatico incidente in moto al ritorno da una gita con gli amici sul Lago d’Iseo. A perdere la vita Matteo Milani, 19enne di Brignano (Bg). Lo schianto è avvenuto domenica pomeriggio a Gorlago, sulla 91bis.

Verso le 17.20, Matteo si sarebbe imbattuto in un altro incidente mentre si trovava in sella alla sua Ktm: nulla di grave, una moto contro una Kia. Il giovane si sarebbe però voltato per vedere cosa fosse successo al motociclista, senza accorgersi che l’auto coinvolta nell’incidente fosse ferma in mezzo alla strada pochi metri più avanti: lo schianto è stato terribile, il 19enne è morto sul colpo. L’intera sequenza sarebbe stata ripresa da una telecamera montata sul casco di un amico: ora il filmato è a disposizione dei carabinieri.

Matteo giocava in seconda divisione con la Pallavolo Treviglio. Lascia mamma Carla, il padre Pietro Paolo, bersagliere della Fanfara Scattini di Bergamo, e il fratello Andrea di 14 anni.