Non tira il freno a mano, viene schiacciata dalla sua auto: grave una donna

Una svista, una distrazione che l'è costata piuttosto cara: si è dimenticata di inserire il freno a mano ed è stata travolta dalla sua macchina. Vittima dell'incidente, una 67enne: avrebbe riportato parecchi traumi al bacino ed è stata trasportata in elicottero al Civile di Brescia.

È successo nella tarda mattina di domenica a Marone, in un'area di sosta pubblica di via Ponzano. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Stradale di Iseo, sul posto per i rilievi, la donna aveva appena parcheggiato ed era scesa dall'auto: si sarebbe dimenticata di azionare il freno, così la macchina avrebbe continuato a muoversi. Dopo l'urto, sarebbe rimasta schiacciata tra il veicolo di sua proprietà e un'altra auto parcheggiata.

La chiamata al 112 è scattata intorno alle 12.15: sul posto sono giunte due ambulanze e l'elisoccorso. Dopo le prime cure prestate sul posto, la 67enne, che non avrebbe mai perso conoscenza, è stata trasferita al Civile, a bordo dell'elisoccorso. Le sue condizioni sono critiche, ma non sembrerebbe in pericolo di vita.