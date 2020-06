Paurosa carambola, auto fuori strada: a bordo ci sono 3 ragazzini

Paurosa carambola in solitaria martedì pomeriggio sulla Strada provinciale 50, in territorio di Marmentino: poco prima delle 15 un'auto è finita fuori strada, quasi ribaltandosi sul ciglio della carreggiata. L'uomo alla guida, un 43enne, avrebbe fatto tutto da solo: al momento non ci sono evidenze sul coinvolgimento di altre vetture. Dunque non si esclude una sbandata causata da un'improvvisa distrazione, oppure un colpo di sole.

Sono stati attimi di paura infinita: a bordo del mezzo, oltre alla moglie 29enne, c'erano anche i loro tre giovani figli di 9, 12 e 14 anni. Sono stati tutti ricoverati al Pediatrico del Civile, in codice giallo: fortunatamente solo uno dei tre avrebbe riportato lievi ferite. Illesa la moglie, mentre per il papà inizialmente si è temuto il peggio.

L'uomo infatti aveva perso conoscenza: per questo è stato ricoverato al Civile in elicottero, anche se l'allarme è stato poi derubricato in codice giallo. Non pochi i disagi al traffico: sul posto anche due ambulanze dei volontari di Villa Carcina e una terza della Croce Rossa di Gardone Valtrompia, oltre all'automedica, i Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia Stradale, cui sono stati affidati i rilievi.