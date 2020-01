Esce dal centro commerciale, poi l'improvviso malore: morto in ospedale

Non ce l'ha fatta Mario Botturi, colto da un malore martedì mattina nel parcheggio del centro commerciale Campo Grande: è morto in ospedale dopo una brevissima agonia. Le sue condizioni erano parse subito gravissime: rianimato a lungo sul posto, era stato trasferito d'urgenza (in codice rosso) alla Poliambulanza di Brescia. E' qui che si è spento poche ore più tardi.

Non ci sono dubbi su quanto accaduto: si è trattata di una morte naturale. Si è sentito male intorno alle 9.30, quando stava giusto uscendo dal parcheggio del centro commerciale. Mentre guidava la sua Mercedes Classe C, si è accasciato al volante, finendo per schiantarsi (a bassa velocità) contro una Ford parcheggiata.

Sul posto ambulanza e automedica

Nessun ferito, ma attimi di panico condiviso: sono stati alcuni passanti ad allertare il 112. La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: la centrale operativa ha inviato in Via Genova un'ambulanza della Croce Bianca, oltre all'automedica. Poco dopo le 10 Botturi era già in ospedale. Ma non c'è stato comunque niente da fare.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Locale. Mario Botturi aveva 80 anni e abitava a Castegnato: lo piangono i figli Paolo e Chiara, la sorella Peppina, i nipoti e i parenti tutti. I funerali saranno celebrati giovedì pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale del paese.