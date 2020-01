Incidente per Balotelli: dopo il veglione la sua auto finisce contro un cancello

Per Mario Balotelli il 2020 non è iniziato proprio nel migliore dei modi. L'attaccante del Brescia Calcio è infatti rimasto coinvolto in un incidente al rientro dal veglione di San Silvestro. Nulla di grave per fortuna: il calciatore non si è fatto nulla, ma la sua Fiat 500 Abarth ha riportato parecchi danni e la parte anteriore è andata completamente distrutta nello schianto.

Tutto è accaduto attorno alle 6 del mattino: l'utilitaria è uscita di strada e ha finito la sua corsa contro il cancello di un'abitazione di via Europa, a Brescia. Non è chiaro se al volante ci fosse l'attaccante o un suo amico.

Come detto nessuno si è fatto male, tanto che Balotelli sarebbe rincasato a piedi. La macchina è stata rimossa in mattinata da un carro attrezzi.