Uccisa da un'auto appena uscita di casa: stava andando a un funerale

Non ce l'ha fatta, purtroppo, Annamaria Zarantonello, la signora di 91 anni vittima del terribile incidente di sabato mattina a Rivoltella: era uscita di casa poco prima delle 10, in pieno centro al paese, per raggiungere la sua amica che l'aspettava di fuori, in auto. Insieme sarebbero dovute andare al funerale di un conoscente. Ma il destino crudele ha voluto che proprio in quegli attimi una Mini si scontrasse con la Toyota dell'amica, ferma in sosta: nella paurosa carambola la vettura ha colpito e travolto la povera Annamaria.

La donna è stata sbalzata sulla carrozzeria ed è stata scaraventata violentemente a terra. Rianimata a lungo, è stata trasferita in ospedale in elicottero, alla Poliambulanza di Brescia, in gravissime condizioni. Ha resistito poco più di 48 ore, ricoverata nel reparto di Terapia intensiva: lunedì il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

L'abbraccio del paese ai familiari

Originaria di Sirmione, ma per tanti anni residente a Montonale, Annamaria Zarantonello da tempo abitava a Rivoltella. Famiglia molto conosciuta: il defunto marito era un Peretti, noto agricoltore. E il cognato è invece l'imprenditore Leo Peschiera. La notizia si è sparsa rapidamente in tutto il paese. “Ci mancherai da morire nonna – scrive su Facebook la nipote Elisabetta – Non doveva andare così”.

La magistratura ha disposto l'autopsia, per fare chiarezza sulle cause della morte. Non si esclude, come da prassi, che venga aperto un fascicolo per omicidio stradale. I funerali sono dunque rimandati alla conclusione degli accertamenti medico-legali.