Terribile schianto in autostrada, auto vola in un campo: la vittima è un musicista

Stava tornando da un concerto. Rientrava dopo una serata trascorsa a fare la cosa che più amava al mondo: suonare. Ma a casa non ci è mai arrivato Marco Bertaggia, il musicista di Paullo di 53 anni morto in un tragico incidente, avvenuto alle 4.30 della notte tra sabato e domenica.

La Nissan Vanette del 53enne, che lavorava a Milano all'aeroporto di Linate, è uscita di strada 900 metri prima del casello di Bergamo sulla A4, ha sfondato una rete di recinzione e si è ribaltata in un campo a bordo carreggiata.

Per Bertaggia, che era alla guida, non c'è stato nulla da fare: i medici intervenuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Gravemente ferito un ragazzo di 29 anni, che il musicista aveva incontrato proprio nel locale in cui aveva suonato e a cui stava dando un passaggio a Milano.

A descrivere perfettamente il 53enne sono le foto e i video che lui caricava sulla sua pagina Facebook, dove si rincorrono foto di lui con la chitarra in mano accompagnate dalla scritta "music is my life". Adesso quella stessa bacheca è una sorta di muro del pianto: "Da lassù continua ad allietarci con le tue melodie e la tua simpatia", scrive un ragazzo. "Ora - gli fa eco una donna - suonerai per noi da lassù".

Fonte: Milanotoday.it