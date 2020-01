Investì e uccise un ragazzino di 15 anni, patteggia una pena di 6 mesi

Lago di Garda. Si è concluso con un patteggiamento il procedimento contro la 33enne di Bussolengo che, il 6 luglio 2017, investì un gruppo di ragazzini sulla Strada Provinciale 27 di Sandrà, a Castelnuovo del Garda, uccidendo il 15enne Manuel Malerba. E' stato trovato un accordo tra i legali della donna, indagata per omicidio stradale, e il pubblico ministero: sei mesi di reclusione e sospensione della patente per un anno e nove mesi. Mentre ai genitori della vittima, intanto, è stato corrisposto un risarcimento da parte dell'assicurazione di 320mila euro.

In quella maledetta notte del 6 luglio, Manuel Malerba e altri quattro ragazzi erano diretti ad una sagra, la Festa della Contea. Sulla SP 27 non camminavano in fila indiana e neanche nel senso di marcia opposto a quello delle auto, due dettagli che hanno fatto scattare il concorso di colpa. Colpa, però, che è stata riconosciuta all'automobilista 33enne che, in quella strada buia, non ha regolato la velocità e non ha mantenuto il controllo del veicolo, non vedendo Manuel e i suoi amici ed investendoli. Gli altri ragazzi rimasero praticamente illesi, mentre il 15enne perse la vita.

Appassionato di calcio, Manuel Malerba giocava nelle giovanili del CastelnuovoSandrà, che da due anni lo ricordano con un torneo quadrangolare.



