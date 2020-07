Muore in ospedale a 18 mesi dall'incidente: Manuel aveva solo 25 anni

Per un anno e mezzo ha lottato per riprendersi dai traumi del terribile incidente in cui era rimasto coinvolto: purtroppo si è dovuto arrendere a un arresto cardiaco, che se l'è portato via solo pochi giorni fa. Non ce l'ha fatta Manuel Di Stasio: aveva appena 25 anni, compiuti meno di un mese fa.

Il 29 dicembre del 2018, mentre stava andando al lavoro a piedi, era stato travolto e investito da un'auto sulla strada che da Trigolo, dove abitava, porta a Soresina, in provincia di Cremona a pochi chilometri dai confini bresciani.

Strappato alla vita dopo una lunga lotta

Le sue condizioni, che parevano ormai stabili, si sono improvvisamente aggravate, e il suo cuore ha smesso per sempre di battere. Dopo l'incidente era rimasto a lungo in ospedale, ma da tempo era stato trasferito alla clinica Cardinal Ferrari di Fontanellato, provincia di Parma.

E' qui che proseguiva il suo percorso di riabilitazione, anche se dal giorno dell'incidente non si era più ripreso. Erano in tanti anche al suo funerale, celebrato nella chiesa di San Benedetto a Trigolo. Gli amici di sempre lo hanno voluto ricordare suonando il bongo: la musica era una delle sue più grandi passioni. Lascia i genitori e una sorella.