Incidente sulla pista da motocross, ragazzino grave in ospedale

Sono gravi le condizioni del ragazzino di 14 anni che domenica mattina è stato soccorso dall'eliambulanza decollata da Brescia, protagonista suo malgrado del brutto incidente di domenica mattina alla pista da motocross del Migliaretto, in Via Learco Guerra a Mantova.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 10.30: per soccorrerlo, come detto, è stato fatto decollare l'elicottero da Brescia, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale a Bergamo. Il ragazzino era stato prima medicato da un'ambulanza della Croce Rossa: sul posto anche i carabinieri mantovani per i rilievi del caso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giovane centauro è stato ricoverato in codice rosso al Giovanni XXIII: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. A bordo della sua moto avrebbe fatto tutto da solo, forse tradito dalla pista bagnata e dalle condizioni meteo non ottimali. L'incidente si è verificato sotto lo sguardo di amici e genitori, che hanno subito allertato il 112.