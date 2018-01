Terribile schianto sul cavalcavia: un morto

Tragico incidente mercoledì mattina a Manerbio: per cause ancora da accertare due auto e un camion si sono scontrate lungo la strada Provinciale 668. Pesante il bilancio: nello schianto ha perso la vita uno degli automobilisti coinvolti. Stando alle prime informazioni, la vittima è un uomo di 42 anni residente a Ghedi.

Tutto è accaduto poco dopo le 7.30 lungo il cavalcavia che sovrasta l'autostrada A21, teatro martedì pomeriggio di un drammatico incidente costato la vita a 6 persone.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze e l'elisoccorso ma per l'automobilista non ci sarebbe stato nulla da fare. Non sarebbero gravi le condizioni delle altre persone coinvolte nello schianto. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Stradale di Desenzano.