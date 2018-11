Improvvisa sbandata, auto 'vola' fuori strada: paura per un bambino

Paura per un bambino di 12 anni, coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Manerbio, sabato mattina poco prima di mezzogiorno. L'auto su cui viaggiava, guidata da un 19enne, ha improvvisamente sbandato lungo via Brescia, finendo fuori strada nel tratto compreso tra Strada della Selva e il sottopasso della Provinciale 668.

Ad avere la peggio è stato proprio il più piccolo dei giovani passeggeri. Sul posto sono state inviate tre ambulanze, i vigili del fuoco di Brescia e una pattuglia della Stradale. Il 12enne è stato caricato su un'ambulanza e poi ricoverato in codice giallo al Pediatrico del Civile: per lui lesioni serie, ma non è in pericolo di vita. Lievi ferite invece per il 19enne, accompagnato al nosocomio di Manerbio per essere medicato.

E' ancora al vaglio della polizia la dinamico dello schianto. Al momento sembra escluso il coinvolgimento di un veicolo terzo: il 19enne avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo dell'auto per un motivo ancora da accertare.