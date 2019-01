Auto esce di strada e si schianta contro la centralina del gas

Ha perso il controllo dell'auto, per cause ancora al vaglio della polizia stradale, finendo per schiantarsi contro la centralina del gas che si trova all'altezza di un centro commerciale. Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per l'automobilista: un 20enne che sarebbe uscito illeso dalla macchina.

È successo venerdì notte a Manerbio, all'altezza del supermercato Famila: l'allarme è scattato poco prima delle 5 e sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e un'ambulanza, ma i soccorsi non sono stati necessari.

Ingenti invece i danni provocati alla centralina, tanto che i tecnici hanno dovuto lavorare per parecchie ore per riparare l'impianto che si trova nel piazzale del centro commerciale.