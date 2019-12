Donna travolta da un furgone in retromarcia: è gravissima

Restano gravissime le condizioni della donna di 78 anni travolta da un furgone a Manerbio: è ricoverata in Rianimazione, alla Poliambulanza, e la prognosi è riservata. L'anziana è stata investita, venerdì mattina, proprio appena dopo essere uscita di casa, per andare come tutte le mattine al ristorante-pizzeria Major di via Moretto a bere un caffè.

Dopo l’impatto, avvenuto a pochi metri dalla sua abitazione, la 78enne è rimasta incastrata sotto il cassone del camioncino che stava facendo retromarcia, per uscire da un parcheggio. Liberata dai vigili del fuoco, è poi stata trasferita d’urgenza, a bordo di un’autolettiga, alla Poliambulanza di Brescia, dove lotta per la vita.