Terribile schianto contro una ruspa: giovane donna lotta per la vita

Sarebbero molto critiche le condizioni della 38enne di Offlaga vittima, venerdì mattina, di un terribile incidente stradale. La donna avrebbe rimediato un grave trauma cranico ed altre serie ferite e lotta per la vita in un letto del reparto di Rianimazione dell’ospedale Civile di Brescia. I medici stanno facendo il possibile per salvarla e si sono riservati la prognosi.

La dinamica dello schianto

Quanto accaduto attorno alle 8.30 a Manerbio, lungo la strada per Cignano, è ancora al vaglio della polizia locale, che ha raccolto i rilievi e le testimonianze. Stando a una prima ricostruzione, la donna, forse accecata dal sole, non avrebbe visto il mezzo agricolo, che viaggiava nell’opposto senso di marcia e l’avrebbe colpito in pieno, frontalmente. Un impatto devastante: i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco si sono trovati di fronte un inferno di sangue e lamiere.

I soccorsi

La giovane donna è stata estratta a fatica dall'abitacolo dell'auto - un Suv Peugeot - grazie all'intervento dei vigili del fuoco: caricata sull'eliambulanza, è stata portata d'urgenza in ospedale e poi ricoverata in Rianimazione. Illeso l’uomo che guidava il mezzo agricolo.