Furgone invade l'opposta corsia, si schianta contro un'auto e si ribalta nel fosso: tre feriti

Spaventoso incidente all'ora di pranzo lungo la Statale 45bis, a Manerbio. Due i mezzi coinvolti, un'auto e un furgone, e tre i feriti. L'allarme è scattato poco dopo le 12 di giovedì: in un primo momento si è temuto il peggio, tanto che da Verona si era alzato in volo l'elisoccorso, poi rientrato in ospedale.

Davvero una dinamica da brividi: per cause ancora da chiarire, il furgone della cooperativa Cauto avrebbe invaso l'opposta corsia, colpito in pieno un'auto e poi sfondato il guardrail, finendo per ribaltarsi nel fosso.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e l'auto medica. Dopo l’intervento dei sanitari, l'allarme è rientrato. Sarebbero tre i feriti: una donna di 51 anni e due uomini di 21 e 52 anni. Per loro seri traumi, ma pare nulla di grave: sono stati ricoverati all'ospedale di Manerbio e alla Poliambulanza per le cure del caso.