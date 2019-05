Auto sfonda il guardrail e si ribalta nel campo, ma del conducente non c'è traccia

Dopo l'incidente, sono spariti tutti. Non si sa ancora chi fosse alla guida dell'auto trovata ribaltata in un campo: quando sono arrivati i soccorsi non c'era già più nessuno. E' successo a Manerbio, in via per Offlaga, nel pomeriggio di mercoledì.

La chiamata al 112 è scattata attorno alle 14.15 per un'auto finita in un campo, dopo aver sfondato il guardrail. Una volta arrivati sul posto sul posto, i soccorritori hanno ritrovato la macchina ruote all'aria. Nessuna traccia del conducente e di eventuali passeggeri: si sarebbero allontanati da soli, forse perché illesi.