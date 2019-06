Evita il frontale, auto si schianta contro un albero: paura per un bambino

Tre ambulanze e l'elisoccorso di Brescia sono intervenuti lunedì mattina in via Trevisago a Manerba, dove, verso le 10.50, una Fiat Panda guidata da un automobilista italiano ha sbandato nella corsia opposta mentre viaggiava verso Moniga, innescando un pericoloso incidente.

In quel momento, infatti, stava sopraggiungendo la Passat di una famiglia tedesca, finita contro un albero per cercare di evitare il frontale. I primi soccorsi sono stati portati dalle équipe mediche del Cosp di Bedizzole e dei Volontari del Garda.



A destare maggiore preoccupazione sono le condizioni del bambino tedesco presente sulla Volkswagen. Vista la giovane età è stata fatta intervenire l'eliambulanza: ha riportato lesioni serie, ma non sembra essere in pericolo di vita. Nello schianto è rimasta ferita anche una seconda persona, soccorsa in codice giallo.