Sbalzato sull’asfalto per diversi metri: giovane motociclista in prognosi riservata

E’ ricoverato in prognosi riservata il motociclista bergamasco di 32 anni protagonista suo malgrado del brutto incidente di martedì pomeriggio (intorno alle 16) sulla Statale 42, in territorio di Malonno. In sella alla sua potente moto Aprilia si è schiantato con una Volkswagen Golf che viaggiava in direzione opposta, là dove si incrociano Via Gallera e Via Nazionale.

L’impatto non è stato molto violento, ma il centauro è stato comunque sbalzato per diversi metri sull’asfalto. Illesa la conducente della Golf, una giovane mamma incinta di sette mesi. Quando sono arrivati i soccorsi, il 32enne era riverso a terra, privo di sensi.

E’ stato rianimato a lungo prima di essere trasferito in ospedale a Sondalo a bordo dell’elicottero decollato da Sondrio. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto anche ambulanza e automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. La dinamica esatta del sinistro è ancora da chiarire.