Investito mentre attraversa, sfonda il parabrezza dell'auto: è grave

Non è in pericolo di vita, ma sono comunque gravi – è in prognosi riservata – le condizioni del 65enne dipendente di una ditta di trasporti e residente a Malegno, ma originario di Cogno, investito martedì mattina proprio a Malegno, in Via Cava lungo la Strada Provinciale 5, di fronte all'edicola e alla tabaccheria. L'incidente poco prima delle 9.30: pare che l'uomo avesse appena concluso una consegna, e stesse attraversando la strada (ma non sulle strisce pedonali).

In quel momento è transitata una Opel, guidata da un 42enne anche lui residente in paese: il conducente avrebbe fatto il possibile per evitarlo, ma senza riuscirci. Il pedone è stato travolto in pieno, sbalzato prima sul parabrezza e poi sull'asfalto, a qualche metro di distanza. Una botta tremenda, anche se per fortuna il ferito non ha mai perso conoscenza.

Investito davanti a diversi testimoni

In tanti hanno assistito attoniti alla scena, in pieno centro al paese a poca distanza anche dal municipio. In pochi minuti sul posto si sono precipitati i volontari dell'ambulanza di Darfo Boario Terme, mentre in cielo si era già levato l'elicottero: intubato e caricato in barella, il 65enne è stato poi trasferito nel campo dove è atterrata l'eliambulanza.

L'allarme è stato lanciato in codice rosso, ma poi derubricato in codice giallo: a seguito della botta, comunque, il 65enne è ricoverato al Civile con riserva di prognosi. Avrebbe riportato diverse fratture, anche alle costole, oltre che una ferita alla testa, un trauma cranico e un altro al torace.